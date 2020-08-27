В Харьковской области ищут пропавшего 12-летнего подростка

27 августа 2020 г. 9:05
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В Харьковской области разыскивают пропавшего жителя села Станичное Максима Левченко, 2008 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 26 августа в 9:00 мальчик пошел в магазин и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост 140-150 см, худощавого телосложения, лицо веснушках, русые короткие волосы, на спине много родинок.

Подросток был одет в красную футболку и черные бриджи.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом в полиции просят сообщить в Нововодолажский отдел полиции по телефонам: 0574042002, 0505858585.

 

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