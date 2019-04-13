В Харьковской области ищут пропавшего подростка

В Изюмском районе пропал Бондарев Артем, 2007 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 апреля около 10:00 мальчик вышел из здания Изюмской СШ № 5 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Разыскиваемому подростку на вид 12-13 лет.

Он имеет рост 145-150 см, среднее телосложение. У него короткие темные волосы и карие глаза.

Ребенок был одет в темные брюки, джемпер темно-синего цвета и синие кроссовки.

В полиции просят какую-либо информацию о разыскиваем сообщать по телефонам: 099-925-28-00 (ювенальная превенция), или 102.