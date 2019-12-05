В Харьковской области ищут пропавшего мужчину

В Харьковской области разыскивают пропавшего жителя пгт Константиновка – 35-летнего Евгения Борового.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

2 декабря мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Пропавшему на вид 32-36 лет. Мужчина ростом около 180-190 см, имеет худощавое телосложение и темные волосы.

Мужчина был одет в камуфляжную зимнюю куртку, черные брюки и черные ботинки.

Владеющих информацией о разыскиваемом просят сообщить ее в полицию по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.