В Харьковской области ищут пропавшего жителя Чугуева

На Харьковщине разыскивают пропавшего жителя Чугуева - 31-летнего Артема Бурмагина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 27 ноября 2019 года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Мужчина ростом 177 см, имеет темные волосы и темные глаза.

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, светлый свитер и черные кроссовки.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом просят сообщить в полицию по телефону 102, 050-135-00-68, 0574622013 или другим удобным способом.