В Харьковской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

12 ноября 2020 г. 15:44
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В Харьковской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю Линду Якоб.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2003 года рождения в 15:00 11 ноября ушла из дома и не вернулась.   

В полиции также назвали ее приметы.

Пропавшая имеет рост 158 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза, на левой руке у нее есть шрам от пореза.   

Она была одета в черные брюки, черную обувь, при себе имела рюкзак черного цвета.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой правоохранители просят сообщать ее по телефонам: 380503055233, 0574734993, 102 или другими доступными способами.

 

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