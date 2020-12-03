В Харьковской области ищут пропавшую 23-летнюю девушку

В Харьковской области разыскивают пропавшую 23-летнюю Анфису Радченко.

Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».

В полиции информацию о пропавшей девушке подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по информации Купянского РО, девушка 18 ноября пошла в магазин в Купянске около 16:00 и не вернулась.

Приметы Анфисы Радченко: рост 176 см, глаза серые, волосы до плеч. Была одета в серую куртку, темно-серый свитер, розово-серые кроссовки, брюки.

Как отмечается, у девушки плохое зрение, поэтому она может быть в очках. На шее у нее есть заметная родинка на правой руке есть тату.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят предоставить информацию по тел.102 или 068-777-0-112.