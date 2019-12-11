В Харьковской области ищут пропавшую девушку

11 декабря 2019 г. 10:22
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В Коломакском районе Харьковской области пропала 16-летняя Яна Бондаренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 декабря в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ночью из детского дома семейного типа ушла 16-летняя девушка.

Пропавшая девушка худощавого телосложения, имеет рост 158 см, длинные волосы и голубые глаза.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Коломакское отделение полиции по телефонам: 102, 050-787-01-26 или другим удобным способом.

 

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