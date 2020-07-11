Оставила ребенка и ушла: в Харьковской области ищут пропавшую девушку

В Волчанском районе Харьковской области пропала 17-летняя девушка, Елена Забазнова, утром 11 июля она ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пропавшей девушке на вид 15-20 лет, девушка имеет рост 165-175 см, среднее телосложение, рыжие длинные волосы и карие глаза.

При себе она имела черный рюкзак небольшого размера.

По информации отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, девушка ушла из дома, оставив пятимесячного ребенка.

Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать в Волчанский отдел полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.