Оставила ребенка и ушла: в Харьковской области ищут пропавшую девушку

11 июля 2020 г. 16:20
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В Волчанском районе Харьковской области пропала 17-летняя девушка, Елена Забазнова, утром 11 июля она ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пропавшей девушке на вид 15-20 лет, девушка имеет рост 165-175 см, среднее телосложение, рыжие длинные волосы и карие глаза.

При себе она имела черный рюкзак небольшого размера.

По информации отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, девушка ушла из дома, оставив пятимесячного ребенка.

Правоохранители просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать в Волчанский отдел полиции по телефонам: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

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