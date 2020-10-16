В Харьковской области ищут пропавшую жительницу Балаклеи

В Харьковской области разыскивают пропавшую 38-летнюю жительницу Балаклеи - Альбину Корниенко, которая 13 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Разыскиваемой на вид 35-40 лет, женщина имеет рост 165 см, худощавое телосложение и светло-русые волосы.

Она была одета в темный жилет, кофту фиолетового цвета, черные брюки и черные кроссовки.

По данным полиции, женщина могла поехать в поселок Слобожанское Змиевского района.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой правоохранители просят сообщать ее по телефону: (095) 350 04 53 или 102.