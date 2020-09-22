В Харьковской области ищут сбежавшую из больницы девочку-подростка

В Боровском районе Харьковщины пропала несовершеннолетняя Тимофеева Алла Олеговна.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14-летняя девочка 21 сентября ушла из местной районной больницы и до настоящего времени не вернулась.

В полиции назвали приметы пропавшей и опубликовали ее фото.

Так, разыскиваемая имеет рост около 160 см, худощавое телосложение, волосы русые.

Девушка была одета в черные лосины, зеленый свитер с белым рисунком.

В полиции отметили, что до этого случая девочка неоднократно уходила из дома.

Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой девочке правоохранители просят сообщать ее по телефонам: 102, (057) 59-6-16-46, или другим удобным способом.