В Харьковской области ищут сбежавшую из больницы девочку-подростка

22 сентября 2020 г. 11:00
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В Боровском районе Харьковщины пропала несовершеннолетняя Тимофеева Алла Олеговна.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14-летняя девочка 21 сентября ушла из местной районной больницы и до настоящего времени не вернулась.

В полиции назвали приметы пропавшей и опубликовали ее фото.

Так, разыскиваемая имеет рост около 160 см, худощавое телосложение, волосы русые.

Девушка была одета в черные лосины, зеленый свитер с белым рисунком.

В полиции отметили, что до этого случая девочка неоднократно уходила из дома.

Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой девочке правоохранители просят сообщать ее по телефонам: 102, (057) 59-6-16-46, или другим удобным способом. 

 

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