В Харьковской области из ружья застрелился мужчина

09 ноября 2017 г. 14:30
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56-летний житель села Петровка Купянского района покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в подбородок из собственного охотничьего гладкоствольного оружия, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Тело мужчины обнаружила жена, которая не жила с ним долгое время. Мужчина жил один. По словам жены последнее время он злоупотреблял спиртным и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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