В Харьковской области из снежных заносов вытащили "скорую" и школьный автобус

15 января 2019 г. 11:57
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За прошедшие сутки, 14 января, спасатели 7 раз  оказывали помощь водителям на автодорогах населенных пунктах Волчанского, Первомайского, Лозовского, Изюмского и Сахновщинского районах области, а также в Новобаварском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, всего спасатели помогли 13 человекам и освободили 7 автомобилей.

Среди них были: 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 1 школьный автобус, 3 грузовых и 2 легковых автомобиля.

Спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути путем их буксировки.

Спасатели рекомендуют водителям, особенно грузовых автомобилей, следить за синоптическими прогнозами, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.

 

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