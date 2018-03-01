В Харьковской области из-за непогоды без света остаются 16 населенных пунктов - ХОГА

По данным на 8:30 1 марта полностью обесточены 16 населенных пунктов, восстановить подачу электричества рассчитывают в течение 4-5 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По поручению руководителя области о ситуации, связанной с резким ухудшением погоды в области, депутатов областного совета перед началом очередной сессии проинформировал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

«Населенные пункты обесточены в Близнюковском, Изюмском, Купянском, Шевченковском районах, городе Люботин (там было отключение водоканала, но эту проблему уже устранили, подача воды не прекращалась), - сообщил заместитель председателя ХОГА. – По линии облэнерго работают около 300 бригад, порядка 120 единиц техники, которая обслуживает эти бригады. Запасов материалов хватает. Местами усложнен подъезд к обесточенным населенным пунктам. В течение 4 - 5 часов рассчитываем подключить основную часть населенных пунктов».

Евгений Шахненко также проинформировал, что Харьковский аэропорт работает в штатном режиме, железнодорожные пути расчищены от снега и движение поездов проходит по графику.

«Серьезных аварий на системах отопления и котельных не было. Были аварийные отключения в поселке Боровая, Купянском и Харьковском районах, двух селах Балаклейского района. Все эти аварийные ситуации устранены», - сказал заместитель главы области.

По информации начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгения Зражевца, сейчас на дорогах работает 312 единиц техники службы и еще почти 100 – привлеченной.

«За последнее десятилетие мы впервые переживаем такой циклон - вторые сутки, на фоне очень низких температур, ветер - до 25 м/с, - отметил Евгений Зражевец. - Основное внимание уделяем государственным дорогам. Значительные осложнения есть на дороге Чугуев - Меловое (на участке по Купянскому району, не доезжая 5 км к границе с Луганской областью, там создаются снежные заносы, которые достигают 2-3 метров в срезе). Мы туда перебросили 8 единиц тяжелой техники, эта техника работает круглосуточно в 2 смены. На сегодня там есть ограничения движения - для того, чтобы пробить проезд, но транспорт пропускаем колоннами в сопровождении нашей техники».

Также осложнения, по информации Евгения Зражевца, есть на дорогах Мерефа-Лозовая-Павлоград и Харьков-Красноград-Перещипино, где на отдельных участках образовались переметы. Тяжелая техника ГСЧС на базе танков работает на двух наиболее проблемных участках у Купянска и Люботина.

«Стихия будет властвовать до обеда, потом утихнет, сутки будем готовиться к новой стихии, которую ожидаем в субботу», - предупредил Евгений Зражевец.