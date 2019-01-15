В Харьковской области из-за печи загорелось домовладение

15 января 2019 г. 11:09
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Так 14 января в 9:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в летней кухне во дворе частного домовладения в поселке Панютино Лозовского района, на улице Рабочая, 73.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области

Прибывшие на место спасатели установили, что в летней кухне горели деревянные балки перекрытия и дрова.

Площадь пожара составила около 17 кв.м.

В 10:39 пожар локализовали, в 11:15 - ликвидировали.

Спасателям удалось спасти от уничтожения огнем саму кухню, а также жилой дом, который был расположен рядом.

По предварительным данным, пожар возник из-за отсутствия противопожарного разделения между дымоходом и конструкциями перекрытия.

 

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