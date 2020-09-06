В Харьковской области из-за пожаров в природных экосистемах за сутки выгорело около 40 гектаров, есть пострадавший

За минувшие сутки пожары уничтожили около 40 га природных экосистем Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, на территории Харьковской области 5 сентября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 67 возгораний на площади около 40 гектаров, во время тушения которых пострадал 1 человек.

Напомним, наиболее резонансные пожары произошли:

2 сентября в лесном массиве вблизи с. Горобьевка Двуречанского района, который был локализован 4 сентября в 13:17.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

По данным пресс-службы спасателей, по состоянию на 6 сентября открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. К тушению привлечены 189 человек и 31 единица техники, из них от ГСЧС 66 человек личного состава и 18 единиц техники.

Также сообщается, что 4 сентября в 14:45 пожар в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района ликвидирован. К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 сентября в 16:44 по ул. Центральная, 148, поселке Старый Мерчик Валковского района на открытой территории горела трава на площади 200 кв.м.

В результате самостоятельного тушения возгорания пострадал мужчина, 1971 года рождения.

С ожогами ног его госпитализировали в областную больницу Харькова.

В 17:47 пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 5 пожарных и 1 автоцистерна.

Едва ли не единственной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является человеческий фактор, отметили в ГСЧС, добавив, что легкомысленное отношение к их советам приводит к катастрофическим последствиям.