В Харьковской области из-за разрядов молнии произошло три пожара: пострадала женщина

Информация о пожаре в летней кухне на территории частного домовладения в селе Капитоловка Изюмского района поступило 8 июня в 21:50.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем уничтожены деревянные конструкции перекрытия дома на площади около 50 кв. м. Существовала угроза переброски пламени на другие хозяйственные постройки и жилой дом.

В 23:20 пожар был ликвидирован. Причиной пожара стал разряд молнии. Кроме того, от удара молнии пострадала хозяйка дома. С электрическими ожогами рук и ног был госпитализирован в Изюмской центральной районной больнице.

В этот же день на территории Харьковской области произошло еще 2 пожара связанных с ударами молний. В селе Песчанка Красноградского района сгорела крыша и чердачное помещение жилого дома на площади 90 кв.м, а также в селе Александровское Кегичевского района горела крыша недействующего коровника на площади 20 кв.м.