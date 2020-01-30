В Харьковской области из-за сильного ветра обесточены несколько городов и сел

30 января в результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошли случаи частичного и полного обесточивания отдельных населенных пунктов на Харьковщине.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
По информации дежурной службы «Харьковоблэнерго» по состоянию на 07:00 30 января, частично обесточены Дергачи, Купянск и Мерефа, полностью обесточены села Кочаловка, Петровское и Любовка Краснокутского района.
Как отмечается, сейчас на местах ремонтные бригады проводят восстановительные работы.