В Харьковской области из-за выжигания сухостоя за сутки произошло 15 пожаров

30 августа 2020 г. 11:55
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На Харьковщине за сутки, 29 августа, произошло 15 пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели тушили возгорания сухостоя, камыша и мусора в Балаклейском, Богодуховском, Волчанском, Купянском, Изюмском, Великобурлукском, Красноградском, Двуречанском, Печенежском и Харьковском районах области, а также в Основянском районе Харькова.

Их общая площадь составила около 3 га.

В ГСЧС призывают население Харьковщины не допускать сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, а также не выжигать камыш, сухую траву и стерню и не позволять детям играть спичками и зажигалками.

 

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