В Харьковской области из-за выжигания сухой травы в огне погибла женщина

В Барвенковском районе из-за выжигания сухой травы погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

8 июля в 11:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Первая Ивановка, где на ул. Мира-3 на открытой территории горела сухая трава.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 250 кв.м. Огонь вплотную подобрался к жилым домам и надворным постройкам.

Вскоре на месте выжженной травы пожарные обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась местная жительница.

Как выяснилось со слов очевидцев, она возилась по хозяйству и решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Но во время этого процесса ей стало плохо, и она потеряла сознание.

Как отметили в ГСЧС, в этот день была сухая, жаркая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле очага пожара в полубессознательном состоянии.

Спасатели локализовали пожар в 12:18. Полностью ликвидировали его в 13:35.

Причина пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем.