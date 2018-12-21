В Харьковской области кооператив задолжал местному бюджету больше 600 тысяч

21 декабря 2018 г. 10:56
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Прокуратура направила в хозяйственный суд области иск о внесении изменений в договор аренды земли под гаражным кооперативом в одном из поселков Харьковского района.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, 2 га земли кооператив получил в аренду в 2010 году. В то время оценка земли составляла около миллиона и за пользование участком арендатор платил 5% от этой суммы. Однако в  2013 году поселковый совет утвердил новую техническую документацию по нормативно-денежной оценке земель. Стоимость участка под гаражами выросла почти до 7 миллионов гривен, а процентная ставка арендной платы - увеличилась до 10%.

Поселковый совет до сих пор не пересмотрел условия договора аренды, поэтому местный бюджет несколько лет подряд получал далеко не все деньги за пользование участком. Так, в этом году кооператив задекларировал 96 тысяч гривен, уплаченных за пользование землей, хотя по новым нормам сумма должна была составить почти 700 тысяч гривен. 

Из-за бездействия  поселкового совета прокуратура обратилась в суд с требованием внести необходимые изменения в договор аренды.
 

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