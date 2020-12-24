В Харьковской области медики скорой помощи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть

В Харьковской области бригада медиков скорой помощи спасла жизнь молодого мужчины.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 22 декабря в 4:08 медикам скорой помощи поступил вызов в Первомайский район к 32-летнему мужчине.

Прибывшая на место бригада экстренной медпомощи констатировала клиническую смерть пациента и сразу начала реанимационные мероприятия.

Вскоре медикам сердечно-легочную функцию у мужчины удалось восстановить. Спасенного больного медики госпитализировали в больницу.