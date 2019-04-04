В Харьковской области мужчина обокрал инвалида

04 апреля 2019 г. 11:25
66 просмотров

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, к ним обратился 46-летний житель села Бригадировка, который рассказал, что в период с декабря по март со двора его дома исчезли металлические изделия.

Участковые офицеры полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний односельчанин пострадавшего. Мужчине было известно, что тот имеет инвалидность и не выходит из дома. Он воспользовался беспомощностью хозяина и обокрал его.

Металлолом злоумышленник продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Открыто уголовное дело по ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.