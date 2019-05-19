В Харьковской области мужчина пырнул сожительницу ножом (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, инцидент произошел 18 мая около 18:00 часов в Змиевском районе.

31-летний мужчина, который звонил в полицию, сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель. Так, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора и в результате мужчина кухонным ножом нанес удар женщине в область грудной клетки. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Ук Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. 34-летний житель пгт. Слобожанское задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следственные действия продолжаются.