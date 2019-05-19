В Харьковской области мужчина пырнул сожительницу ножом (фото)

19 мая 2019 г. 11:55
1 просмотр

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, инцидент произошел 18 мая около 18:00 часов в Змиевском районе.

31-летний мужчина, который звонил в полицию, сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель. Так, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора и в результате мужчина кухонным ножом нанес удар женщине в область грудной клетки. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Ук Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.  34-летний житель пгт. Слобожанское задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. 

Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.