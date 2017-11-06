В Харьковской области мужчина пытался продать гранату

06 ноября 2017 г. 12:36
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32-летний житель села Светличное пытался продать гранату «РГД-5» и запал к ней своему 27-летнему знакомому. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Боеприпас правоохранители у мужчины изъяли и направили на экспертизу. Место приобретения взрывного устройства устанавливается.

Следователем Золочевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.263(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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