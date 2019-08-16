В Харьковской области мужчина убил жену и повесился сам

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о трагедии поступила в Нововодолажское ОП 16 августа около 08:00.

По адресу выехали руководство отделения полиции и сотрудники следственно-оперативной группы.

Во время осмотра места происшествия во дворе дома полицейские обнаружили тело 39-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами туловища, а в хозяйственном помещении - тело повешенного 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. По словам родственников, в последнее время между супругами постоянно возникали ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Вероятно, именно это и стало причиной трагедии.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.