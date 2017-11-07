В Харьковской области мужчина убил знакомого и сдался

29-летний житель села Слободское со своим товарищем распивали спиртное, сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Харьковской области. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил товарища ножом в грудь. После этого мужчина пошел к соседу и попросил вызвать скорую и полицию. Врачи не смогли спасти потерпевшего, он скончался.

Мужчина задержан.

Следователем Липецкого отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115(умышленное убийство) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы.