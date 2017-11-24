В Харьковской области мужчина «заминировал» прокуратуру и суд

24 ноября 2017 г. 17:56
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В Харьковской области правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании районных государственных учреждений, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

24 ноября около 9:00 в полицию поступило сообщение о заминировании здания суда и прокуратуры в Змиеве.

Как рассказал начальник взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Каракуркчи, полицейские осмотрели более тысячи квадратных метров здания и прилегающей территории, эвакуировали 50 человек. Из-за сообщения о взрывчатке работа районной прокуратуры и суда была парализована на несколько часов. Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Личность злоумышленника и его местонахождение правоохранители установили в течение 20 минут. Им оказался 29-летний местный житель, неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

Мужчина во время совершения преступления был пьян, поэтому назвать следователям мотив своего поступка он не смог.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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