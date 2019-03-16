Мужчину, сидевшего на рельсах, насмерть сбил поезд

В Харьковской области мужчину насмерть сбил поезд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили полицейские, в тот вечер двое нетрезвых мужчин сидели на рельсах железнодорожного пути.

Во время разговора они не обратили внимания на приближающийся поезд.

В результате грузовой поезд сообщением «Лиман - Основа», который двигался в сторону Харькова, на неосвещенном участке наехал на 55-летнего жителя Балаклеи.

От полученных травм он скончался на месте. 25-летний товарищ погибшего, который также сидел рядом на рельсах, успел отскочить.

Машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Движение транспорта останавливалось на три часа.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.