В Харьковской области мужчину в общежитии ударили ножом во время конфликта

14 июля 2020 г. 13:35
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В Харьковской области полицейские задержали 40-летнюю жительницу Первомайского района за попытку убийства мужчины в общежитии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 12 июля за медицинской помощью в районную больницу обратился 38-летний житель города Первомайский. Врачи обнаружили у мужчины телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки.

Полицейские установили, что потерпевший находился в общежитии в гостях у своего знакомого, где они распивали спиртные напитки. 

В коридоре у него возник конфликт с 40-летней женщиной. Во время ссоры она схватила кухонный нож и ударила мужчину в область груди. 

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время угрозы его жизни нет. 

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленницу разыскали и задержали. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

13 июля следователь сообщил ей о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения. 

 

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