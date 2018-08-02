В Харьковской области на дне реки обнаружили снаряд и минометную мину

1 августа пиротехнические группы спасателей в Харьковской области разминировали и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Чугуевском, Печенежском, Балаклейском и Изюмском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было разминировано 22 боеприпасы, из которых 7 артснарядов разного калибра, 13 минометных мин и 2 гранаты РПГ-40.

Так, в поселке Савинцы Балаклейского района на дне реки Северский Донец были обнаружены подозрительные предметы.

Водолазы-пиротехники обследовали дно реки и подняли на поверхность 2 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Это оказались артснаряд калибра 76мм, и минометная мина калибра 82мм.

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках путем подрыва.