В Харьковской области на коммунальном полигоне напали на съемочную группу

В Харьковской области напали на съемочную группу ТРК «Сигма» и повредили технику – сломали штатив видеокамеры.

Об этом сообщил ТРК «Сигма» в Фейсбук.

По данным телекомпании, во время нападения в поселке Смирновка Лозовского района Харьковской области охранники коммунального полигона набросились на оператора за съемку.

Как отмечается, съемка велась за пределами территории КП.

На место была вызвана полиция.

«Будем подавать на возмещение убытков. Штатив, который повредили, стоит около 30 000 гривен», - написали журналисты и напомнили, что за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность - ст. 171 УК Украины.

В полиции обстоятельства происшествия обещали прокомментировать позже.