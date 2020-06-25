В Харьковской области на поле загорелся комбайн

В Харьковской области вблизи поселка Кегичевка в поле частного фермерского хозяйства на поле во время работы загорелся комбайн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о возгорании кормоуборочного комбайна «CLAAS JAGUAR 840», 1997 года выпуска поступило спасателям 24 июня в 16:50.

На момент прибытия пожарных комбайн был охвачен огнем на площади 9 кв.м.

Спасатели применили воздушно-механическую пену и уже в 17:07 локализовали огонь, в 17:35 окончательно ликвидировали пожар.

Предполагаемая его причина - неисправность топливной системы двигателя комбайна.