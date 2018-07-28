В Харьковской области на семейную пару напали и ограбили в собственном доме

27 июля около 1:30 в поселке Березовка Золочевского района трое неизвестных в масках ворвались в домовладение, связали хозяев и под угрозой применения оружия завладели деньгами в сумме 45 000 долларов США и ювелирными изделиями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что три человека в масках на лице проникли в дом и связали руки и ноги 71-летнему хозяину и его 68-летней жене.

Затем злоумышленники избили пенсионеров и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами и ювелирными изделиями, после чего скрылись.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Полиция просит владеющих какой-либо информацией о разыскиваемых обращаться по телефонам: 102, 5-14-33, 050-914-01-51 или другим удобным способом. Анонимность правоохранители гарантируют.