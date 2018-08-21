В Харьковской области напряженная ситуация по острым кишечным инфекциям

Анализ инфекционной заболеваемости свидетельствует, что в области сохраняется напряженная ситуация по острым кишечным инфекциям, показатели заболеваемости которых превышают средние по Украине в несколько раз, рассказывают в Харьковском областном лабораторном центре.

За 7 месяцев 2018 года в области зарегистрировано 3465 случаев острых кишечных инфекций, из которых 70,8% составляют дети, из них 55,4% - неорганизованные дети, 20,4% - дети, посещающие детские учебные заведения, 21,5% - школьники.

Среди детей наибольшее количество заболевших зарегистрировано в младшей возрастной группе (0-4 года) и составляет 47,2% от общего количества заболевших.

В текущем году зарегистрировано 4 вспышки острых кишечных инфекций, в которых пострадало 39 человек, из них 23 ребенка.

Основными причинами заболевания острыми кишечными инфекциями были: пренебрежение элементарными правилами личной гигиены, употребление недоброкачественных пищевых продуктов и готовых блюд, нарушение технологии их приготовления, сроков и условий хранения и реализации. В 25,2% больных причиной заболевания стало употребление мясной продукции, 21,5% - молочной, 8,1% - яиц.

В группу острых кишечных инфекций относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф и другие кишечные инфекции вызываемые патогенными и условно-патогенными микроорганизмами и вирусами. Основными клиническими проявлениями этих заболеваний является повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями во многом зависит от того, насколько осведомленный населения с причинами возникновения, распространения и профилактики этих заболеваний.