В Харьковской области нашли 15 противотанковых гранат и 3 мины

04 августа 2018 г. 10:45

Накануне в Харьковской области пиротехники разминировали и обезвредили 22 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом  сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные находки обнаружили в Чугуевском, Змиевском и Первомайском районах области.

Всего специалисты разминировали 4 артснаряда разного калибра, 3 минометных мины и 15 противотанковых гранат РПГ-40.

На месте проведения пиротехнических работ пиротехники спасательной службы проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов, а именно:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и немедленно позвонить спасателям по номеру «101».

 

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