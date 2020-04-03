В Харьковской области нашли останки человека в канализационной яме

03 апреля 2020 г. 13:10
Источник: УНН
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В Волчанске Харьковской области в канализационной яме обнаружили скелетированные останки человека. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

«Скелетированный труп неустановленного лица был обнаружен на глубине чуть более метра, прикрытый одеялом. Останки были обнаружены во время ремонта канализационной ямы частного жилого дома», - пишет издание.

Как отмечается, известно, что дом был продан нынешним хозяевам около четырех лет назад. 

Сколько времени останки человека пролежали в яме, установит экспертиза.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

 

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