В Харьковской области нашли тело мужчины, убитого пять лет назад. Подозреваемый задержан

30 апреля 2020 г. 13:42
5 просмотров

Жителя Харьковщины правоохранители задержали за убийство своего собутыльника, которое произошло 5 лет назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как стало известно в ходе розыска жителя села Алексеевка Краснокутского района, которого разыскивали как скрывавшегося от суда и следствия, мужчина был убит 5 лет назад.

Как выяснилось, преступление имело место весной 2015 года. 

Погибший вместе с 65-летним односельчанином употреблял алкоголь, во время чего между мужчинами возникла ссора. 

В ходе конфликта хозяин квартиры забил 42-летнего знакомого металлической кувалдой, от которых последний скончался. 

После совершенного злоумышленник решил скрыть следы преступления и закопал тело убитого собутыльника вблизи своего домовладения. 

Следователями Краснокутского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 

В настоящее время назначен ряд экспертиз и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Внимание! Фото и видео 18+! Не рекомендуется смотреть людям со слабой психикой!

Видео: 

Поліцейські затримали жителя Харківщини, який вбив свого товариша по чарці

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53