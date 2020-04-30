В Харьковской области нашли тело мужчины, убитого пять лет назад. Подозреваемый задержан

Жителя Харьковщины правоохранители задержали за убийство своего собутыльника, которое произошло 5 лет назад.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как стало известно в ходе розыска жителя села Алексеевка Краснокутского района, которого разыскивали как скрывавшегося от суда и следствия, мужчина был убит 5 лет назад.
Как выяснилось, преступление имело место весной 2015 года.
Погибший вместе с 65-летним односельчанином употреблял алкоголь, во время чего между мужчинами возникла ссора.
В ходе конфликта хозяин квартиры забил 42-летнего знакомого металлической кувалдой, от которых последний скончался.
После совершенного злоумышленник решил скрыть следы преступления и закопал тело убитого собутыльника вблизи своего домовладения.
Следователями Краснокутского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время назначен ряд экспертиз и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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