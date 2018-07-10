В Харьковской области обезвредили 15 старых боеприпасов

10 июля 2018 г. 12:29
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9 июля пиротехнические группы спасателей разминировали и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили в Чугуевском, Печенежском, Балаклейском и Изюмском районах области.

Всего специалисты разминировали 15 взрывоопасных предметов, из которых 11 артснарядов разного калибра, 2 противотанковых мины, 1 минометную мину и 1 гранату РПГ-40.

Найденные боеприпасы специалисты подорвали на специальных взрывных площадках.

 

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