В Харьковской области обезвредили 15 старых боеприпасов

9 июля пиротехнические группы спасателей разминировали и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружили в Чугуевском, Печенежском, Балаклейском и Изюмском районах области.

Всего специалисты разминировали 15 взрывоопасных предметов, из которых 11 артснарядов разного калибра, 2 противотанковых мины, 1 минометную мину и 1 гранату РПГ-40.

Найденные боеприпасы специалисты подорвали на специальных взрывных площадках.