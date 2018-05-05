В Харьковской области обезвредили 8 боеприпасов времен ВМВ

05 мая 2018 г. 10:49
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4 мая спасатели и специалисты-пиротехники разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Чугуевском, Печенежском, Лозовском и Балаклейском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во всех случаях находили от 1 до 2 единиц взрывоопасных предметов.

Это были артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра.

Всего 8 взрывоопасных предметов обнаружили в 6 различных местах.

Найденные боеприпасы обезвредили специалисты-взрывотехники на специальных подрывных площадках.

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