В Харьковской области обезвредили боеприпасы, найденные во дворе у пенсионерки

04 декабря 2020 г. 15:22
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В Кегичевском районе Харьковщины пиротехники спасательной службы разминировали 40 боеприпасов, которые обнаружила у себя на частном дворе местная жительница села Дорожное.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожилая женщина, живущая сама, решила продать кирпич, который был у нее во дворе.

Вчера, 3 декабря, к ней пришли покупатели, они начали разбирать кладку и среди кирпичей нашли железный ящик со снарядами. Люди немедленно вызвали ГСЧС, скорую помощь и полицию.

Всего было обнаружено 40 боеприпасов, из которых 39 артснарядов разного калибра и 1 граната Ф-1.

Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены специалистами путем подрыва.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения работ по разминированию боеприпасов проводили с местными жителями  разъяснительные беседы по их действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

 

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