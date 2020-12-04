В Харьковской области обезвредили боеприпасы, найденные во дворе у пенсионерки

В Кегичевском районе Харьковщины пиротехники спасательной службы разминировали 40 боеприпасов, которые обнаружила у себя на частном дворе местная жительница села Дорожное.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожилая женщина, живущая сама, решила продать кирпич, который был у нее во дворе.

Вчера, 3 декабря, к ней пришли покупатели, они начали разбирать кладку и среди кирпичей нашли железный ящик со снарядами. Люди немедленно вызвали ГСЧС, скорую помощь и полицию.

Всего было обнаружено 40 боеприпасов, из которых 39 артснарядов разного калибра и 1 граната Ф-1.

Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены специалистами путем подрыва.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения работ по разминированию боеприпасов проводили с местными жителями разъяснительные беседы по их действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.