В Харьковской области обезвредили более десятка найденных боеприпасов

24 сентября 2020 г. 13:10
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В Харьковской области пиротехники за сутки разминировали более десятка взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 23 сентября пиротехнические группы спасателей проводили работы по разминированию боеприпасов в Змиевском, Барвенковском, Первомайском районах области.

Всего специалисты уничтожили 13 боеприпасов.

Среди них были: 3 артснаряда, 2 минометные мины и 8 ручных гранат.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводились разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

 

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