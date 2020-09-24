В Харьковской области обезвредили более десятка найденных боеприпасов

В Харьковской области пиротехники за сутки разминировали более десятка взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 23 сентября пиротехнические группы спасателей проводили работы по разминированию боеприпасов в Змиевском, Барвенковском, Первомайском районах области.

Всего специалисты уничтожили 13 боеприпасов.

Среди них были: 3 артснаряда, 2 минометные мины и 8 ручных гранат.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводились разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.