В Харьковской области – очередной случай ботулизма

26 июля 2018 г. 16:42
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В Харьковской области  произошел очередной случай заболевания ботулизмом.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации в ХОГА Михаил Черняк на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в областную инфекционную больницу на 5-й день после отравления поступила 32-летняя женщина.

Вчера ей ввели сыворотку.

Сейчас медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Женщина рассказала, что ела рыбу.

«Хочу еще раз предупредить всех об опасности вяленой-сушеной-копченой и прочей рыбы и консервов. Друзья, будьте внимательны! 
При изготовлении вяленой рыбы и консервов из нее далеко не всегда соблюдают технологии. Если рыба не выпотрошена – ее в принципе лучше не есть, потому что вероятность того, что в ее кишечнике находится яд - очень высока. Ботулизм – это смертельно опасно. Шутить с ним не стоит. Жизнь дороже!» - напомнил Михаил Черняк.

 

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