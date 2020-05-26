В Харьковской области от коронавируса умерли три человека

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 33 случая заболевания COVID-19, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По его данным, новые случаи заболевания выявлены у жителей Харькова, Боровского, Волчанского, Золочевского, Первомайского, Сахновщинского, Чугуевского и Харьковского районов.⠀

«Госпитализирован с COVID-19 231 человек (в реанимации двое подключены к аппаратам ИВЛ, четверо - на кислородной поддержке (маске), 333 - на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 187 человек, 62 - на самоизоляции.

К сожалению, умерли три человека - 61-летний харьковчанин, 71-летняя харьковчанка и 76-летняя жительница Первомайского района.

За последние сутки выписаны 17 человек», рассказал Кучер.⠀

Итак, за весь период регистрации в регионе зафиксировано 1590 подозрений (+50 за последние сутки), из них:

▪ 946 случаев подтверждены;

▪ 395 подозрений опровергнуты;

▪ 341 человек выздоровел;

▪ 41 человек умер.