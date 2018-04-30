В Харьковской области от огня погибли два человека

В результате пожаров, произошедших в течение недели, два человека погибли, еще 1 человек получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из опасных зон на пожарах спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе - трое детей.

Всего с 23 по 30 апреля спасатели 332 раза выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.

Из них 158 раз спасатели выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 31 раз - для помощи населению.

Из 158 пожаров 90 случаев были связаны с горением сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора на природе.