В Харьковской области парень поехал устраиваться на работу и пропал

В Дергачевском районе пропал Александр Осадченко, 2001 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 4 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Накануне он поехал в Харьков, чтобы устроиться на работу.

Пропавший парень имеет рост около 160-165 см, среднее телосложение, светло-русые волосы.

Александр был одет в серую куртку, серые джинсы, желтые ботинки, черную шапку.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в полицию по телефону «102» или другим удобным способом.