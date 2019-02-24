В Харьковской области парень поехал устраиваться на работу и пропал

24 февраля 2019 г. 16:00
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В Дергачевском районе пропал Александр Осадченко, 2001 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 4 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Накануне он поехал в Харьков, чтобы устроиться на работу.

Пропавший парень имеет рост около 160-165 см, среднее телосложение, светло-русые волосы.

Александр был одет в серую куртку, серые джинсы, желтые ботинки, черную шапку.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в полицию по телефону «102» или другим удобным способом.

 

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