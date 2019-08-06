 

В Харьковской области пенсионер застрелился из обреза

06 августа 2019 г. 16:20
1 просмотр

В Харьковской области покончил жизнь самоубийством 72-летний житель Сахновщины, застрелившись из обреза охотничьего ружья.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 августа около 05:00 жительница поселка Сахновщина обнаружила в комнате домовладения тело своего мужа с ранением в области головы. Женщина позвонила в полицию.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.