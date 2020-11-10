В Харьковской области - первый за семь лет случай столбняка: заболел 10-летний ребенок

На Харьковщине 8 ноября зарегистрировали случай столбняка у 10-летнего ребенка.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Данный случай произошел в Красноградском районе Харьковской области.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что ориентировочно в конце октября ребенок травмировал ногу, наступив на гвоздь во дворе частного дома.
И хотя мальчик травмировался незначительно, за медицинской помощью родители ребенка не обращались.
Однако состояние ребенка резко ухудшилось: в ноге появилась острая тянущая боль, затрудненное дыхание, а затем и судороги.
Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в стационар, где ему установили диагноз «Столбняк».
По данным Лабцентра, в Харьковской области последние 2 случая столбняка были зарегистрированы в 2013 году - в Харькове, среди взрослых.