В Харьковской области - первый за семь лет случай столбняка: заболел 10-летний ребенок

На Харьковщине 8 ноября зарегистрировали случай столбняка у 10-летнего ребенка.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Данный случай произошел в Красноградском районе Харьковской области.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что ориентировочно в конце октября ребенок травмировал ногу, наступив на гвоздь во дворе частного дома.

И хотя мальчик травмировался незначительно, за медицинской помощью родители ребенка не обращались.

Однако состояние ребенка резко ухудшилось: в ноге появилась острая тянущая боль, затрудненное дыхание, а затем и судороги.

Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в стационар, где ему установили диагноз «Столбняк».

По данным Лабцентра, в Харьковской области последние 2 случая столбняка были зарегистрированы в 2013 году - в Харькове, среди взрослых.