В Лозовском районе под колесами товарного поезда погиб мужчина

14 ноября 2019 г. 10:17
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В Лозовском районе Харьковской области под колесами товарного поезда погиб мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии близ железнодорожной станции в поселке Панютино Лозовского района поступила в полицию 13 ноября в 17:00. 

По предварительным данным, 61-летний местный житель сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста. 

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Информация о происшествии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

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