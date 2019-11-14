В Лозовском районе под колесами товарного поезда погиб мужчина

В Лозовском районе Харьковской области под колесами товарного поезда погиб мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии близ железнодорожной станции в поселке Панютино Лозовского района поступила в полицию 13 ноября в 17:00.
По предварительным данным, 61-летний местный житель сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Информация о происшествии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.