В Харьковской области подрались двое мужчин, один скончался

08 ноября 2017 г. 16:05
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В Первомайском районе мужчина избил знакомого, после чего потерпевший скончался, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

38-летний житель Первомайского района со своим приятелем распивали спиртные напитки дома у знакомой. Внезапно между ними возникла ссора, они подрались.

Утром хозяйка дома обнаружила, что один из ее гостей умер. Женщина вызвала медиков и полицию.

Правоохранители нашли злоумышленника и задержали. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и нанесение легких телесных повреждений.

Следователем Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный арестован. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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