В Харьковской области подрались пьяные товарищи: пострадавший в больнице

20 декабря 2018 г. 16:19
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Инцидент произошел вчера ночью, 19 декабря, в селе Малые Проходы. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

Как выяснилось, 58-летний  мужчина находился в гостях у соседа, где в компании друзей распивал спиртное. Внезапно между ним и одним из гостей произошла ссора, которая переросла в драку. В результате злоумышленник нанес 44-летнему знакомому ножевое ранение.

С колото-резаной раной грудной клетки пострадавший доставлен в больницу. 

Правоохранители задержали за совершение тяжкого преступления 58-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Вещественные доказательства изъяты.
 
Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

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