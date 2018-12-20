В Харьковской области подрались пьяные товарищи: пострадавший в больнице

Инцидент произошел вчера ночью, 19 декабря, в селе Малые Проходы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.
Как выяснилось, 58-летний мужчина находился в гостях у соседа, где в компании друзей распивал спиртное. Внезапно между ним и одним из гостей произошла ссора, которая переросла в драку. В результате злоумышленник нанес 44-летнему знакомому ножевое ранение.
С колото-резаной раной грудной клетки пострадавший доставлен в больницу.
Правоохранители задержали за совершение тяжкого преступления 58-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.